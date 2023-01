Voß übernimmt die Leitung

Er wohnt in Albachten und war einst Kapellmeister am Stadttheater: Christian Voß ist ab 1. Februar neuer Leiter der Roxeler Musikschule.

Die Musikschule Roxel freut sich, zum 1. Februar ihren neuen Schulleiter Christian Voß begrüßen zu können. Der 1970 in Erfurt geborene Dirigent, Arrangeur und Musikpädagoge lebt seit 2017 mit seiner Familie in Albachten und spielt selbst leidenschaftlich gern Klavier und Horn.

Nach seinem Musikstudium wirkte Voß von 1997 bis 2006 als Kapellmeister am Stadttheater Münster und leitete mehrere Jahre die Alte Philharmonie. 2001 gewann er laut einer Mitteilung der Musikschule den deutschen Dirigentenpreis und war von 2006 bis 2017 Chefdirigent und Generalmusikdirektor der Elblandphilharmonie und der Landesbühnen Sachsen. Zahlreiche Gastdirigate führten ihn auch ins Ausland.

Musikpädagoge im schulischen Bereich

Neben seiner Dirigententätigkeit ist Christian Voß seit vielen Jahren als Musikpädagoge im schulischen Bereich und in der musikalischen Jugend- und Laienbildung engagiert. Als Musiklehrer an der Freien Werkschule Meißen und an der Geschwister-Scholl-Realschule Emsdetten begründete er beispielsweise verschiedene eigene Schulorchesterprojekte und schrieb für die münsterische Mathilde-Anneke-Gesamtschule eine Schulhymne. Für den Bundesverband Amateurmusik, Symphonie- und Kammerorchester (BDLO) leitete er mehrfach Orchesterseminare, sowohl auf Bundesebene als auch in NRW.

Musikalischer Leiter der Bläservereinigung Albachten

Christian Voß ist außerdem musikalischer Leiter der Bläservereinigung Albachten. Er betreut an der Musikschule Albachten das Blechbläserensemble „Blechstrudel“. Man sei gespannt auf seine Projekte als designierter Schulleiter und freue sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, heißt es in der Mitteilung der Roxeler Musikschule.