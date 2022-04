Wallenhorsts bedeutsame Pietà hängt jetzt in St. Pantaleon

Nach Bekanntwerden des Abrisses der evangelischen Nicolaikirche in Roxel setzte sich der örtliche Heimat- und Kulturkreis (HKK) schon Ende 2018 dafür ein, dass die beiden Bildstöcke aus Baumberger Sandstein, die an der Altarwand des evangelischen Gemeindezentrums hingen, auf jeden Fall in Roxel bleiben sollten. Bei ihnen handelt es sich um eine Pietà und eine Kreuzigungsgruppe – die seit 1981/82 auf Veranlassung des ehemaligen HKK-Vorsitzenden Dr. Helmut Müller dort angebracht worden waren.

Die Bildstöcke waren zuvor unter hohem finanziellen Aufwand durch die kommunale Denkmalpflege, den HKK und Spenden der Nicolai-Kirchengemeinde umfassend restauriert worden. Sie sind wichtige Zeugen der einstigen zweitägigen Flur- beziehungsweise der verkürzten Roxeler Pestprozession.

Die Pietà, um 1750/1760 vom Roxeler Bildhauer Johann Anton Wallenhorst (1711-1769) gefertigt, stand auf dem Hof Weerling im Brock, das gut 100 Jahre später von einem unbekannten Bildhauer geschaffene Kreuzigungsrelief wiederum auf dem Hof Rettig am Oberort.

In Übereinstimmung mit der evangelischen Kirchengemeinde Roxel wurde Anfang 2019 die Pietà an den HKK Roxel zurückgegeben. Die Kreuzigungsgruppe wollte das Presbyterium „im Sinne einer Kontinuität in der Ausstattung der Räume in den neu entstehenden Kirchenraum integrieren“.

Da die Bildstöcke auf jeden Fall witterungsgeschützt untergebracht werden mussten, beauftragte der Heimat- und Kulturkreis laut einer Mitteilung den Bildhauer Burkhard Klöter, die Werke fachgerecht von der Altarwand abzunehmen und sie in seiner Werkstatt bis zur Wiederaufstellung unterzubringen.

Anfang 2022 stellte der Kreis dann beim Kirchenvorstand St. Liudger den Antrag auf Aufnahme der Pietà in den Kirchenraum von St. Pantaleon. Nach dessen Zustimmung entschied die katholische Kirchengemeinde bei einer Ortsbesichtigung zusammen mit dem Denkmalamt der Stadt Münster, der Gruppe Kunstpflege des Bischöflichen Generalvikariats Münster sowie Vertretern des HKK Roxel, die Pietà in der Josefskapelle der St.-Pantaleon-Kirche anbringen zu lassen. Passend zur Karwoche wurde sie nun am Dienstag vom Bildhauer Klöter in der Kirche angebracht.

Der Heimat- und Kulturkreis und die katholische Kirchengemeinde St. Pantaleon freuen sich, das kunstgeschichtlich bedeutsame Werk der Öffentlichkeit nun wieder in einem geschützten Raum zugänglich machen zu können. Sie würden es gemäß ihrer Mitteilung „sehr begrüßen, wenn auch die Kreuzigungsgruppe bald wieder in Roxel zu sehen ist“