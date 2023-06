Wer wird neuer Regent der St.-Pantaleon-Bruderschaft?

Auch wenn das dreitägige Schützenfest der St.-Pantaleon-Bruderschaft erst am 23. Juni (Freitag) beginnt, geht es mit einer passenden Einstimmung bereits am Montag (19. Juni) schon los: Dann wird nämlich in guter alter Roxeler Tradition der Pullenkönig ermittelt. Antreten zum gemeinsamen Abmarsch der Schützen zur Vogelwiese ist um 18.30 Uhr in der Pantaleonstraße.

Seinen Auftakt erfährt das große Fest, bei dem der Nachfolger von Vorjahresschützenkönig Uwe Herzkamp ermittelt wird, am Freitag um 15.30 Uhr mit dem Kaffeetrinken im Festzelt. Ab 17.30 Uhr treffen sich die Bruderschaftler auf dem Kirchplatz. Von dort aus geht es eine halbe Stunde später zum Abholen der Fahne und des Königspaars sowie zur Kranzniederlegung am Mahnmal. Dem folgenden Festumzug durch den Roxeler Ortskern schließt sich ab 20 Uhr der Festball der Schützenbruderschaft an. Für passende Musik im Festzelt soll die Bocholter Partyband „Highlights“ sorgen.

Königsschießen am Samstag

Spannend wird es am Samstag (24. Juni), wenn die Roxeler Schützen ihre neue Majestät ermitteln. Dem Treffen um 9 Uhr in der Gaststätte Kortmann zum Frühstücksbuffet folgt rund eine Stunde später der Abmarsch zur Vogelstange. Dort wird um 10.30 Uhr nach einer Feldandacht der neue König der Bruderschaft ausgeschossen.

Im Rahmenprogramm soll es für den Nachwuchs Kinderbelustigungen − Ballonkünstler, Hüpfburgen und anderes mehr − geben. Läuft alles nach Plan, dann wollen die Schützen ihren neuen Regenten gegen 14 Uhr auf dem Pantaleonplatz feierlich proklamieren.

Polonaise zum Königsball im Festzelt

Abgeholt zum großen Königsball im Festzelt wird das frischgekürte Regentenpaar nach dem gemeinsamen Antreten der Bruderschaftler um 20 Uhr ab Pantaleonplatz. Eine Polonaise wird die Majestäten zum Ball führen, bei dem DJ Marc Heinze und Sören Kiffmeier für flotte Tanzmusik sorgen.

Seinen Ausklang soll das Roxeler Schützenfest am Sonntag (25. Juni) finden, wenn ab 12 Uhr zum Frühschoppen nebst „Tanz für alle“ eingeladen wird. Auch dabei soll es an Kinderbelustigungen nicht fehle