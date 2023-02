„Wohnen in Pastors Garten“: Frischer Wind im Seniorenzentrum

Es soll wieder Leben von außerhalb in die Einrichtung kommen: Nach der Corona-Zwangspause startet das Seniorenzentrum „Wohnen in Pastors Garten“ mit öffentlichen Angeboten wieder durch.

Zusammen mit Henrike Keim-Lügering (l.) und Gunhild Buxtrup hofft Einrichtungsleiter Michael Ahlers, das Seniorenzentrum „Wohnen in Pastors Garten“ wieder zu einem festen Anlaufpunkt für die Roxeler Bürgerschaft machen zu können.

Michael Ahlers hat ein klares Ziel: Das Seniorenzentrum „Wohnen in Pastors Garten“ soll nach der Corona-Zwangspause und dem Leitungswechsel wieder zu einem festen Anlaufpunkt für die Roxeler Bürgerschaft werden. Viel zu lange habe es Stillstand gegeben, sagt Ahlers. Er hat die Leitung des Zentrums an der Alten Dorfstraße vor geraumer Zeit übernommen und will dort für frischen Wind sorgen.