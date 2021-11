Zehnjähriges Bestehen wurde gleich doppelt gefeiert

Triftigen Grund zum Feiern gab es am Freitag im Roxeler Seniorenzentrum „Wohnen in Pastors Garten“ des Stifts Tilbeck: Die Einrichtung an der Alten Dorfstraße besteht mittlerweile seit einem Jahrzehnt, und das wurde gleich zweimal gefeiert – am Vormittag mit einem kleinen Festakt mit geladenen Gästen, am Nachmittag dann im Kreise der Bewohner.

Daran, wie am 1. November 2011 alles begann, erinnert sich Sarah Czerwinski, Leiterin der Einrichtung und des Pflegedienstes, noch ganz genau. Sie war von Anfang an mit von der Partie und ist eine von drei Mitarbeitern, die seit dem Start im Seniorenzentrum tätig sind. Das aktuelle Mitarbeiterteam zählt 35 Frauen und Männer.

Power-Point-Präsentation

Beim Auftakt der Jubiläumsfeier waren neben der Geschäftsführung der Stift Tilbeck GmbH um Ruth Meyerink unter anderem auch externe Partner, wie zum Beispiel Krankengymnasten sowie Ärzte und Freunde der Einrichtung, vertreten. Sie erwartete ein Festprogramm, bei dem per Power-Point-Präsentation ausgewählte Fotos der vergangenen zehn Jahre präsentiert wurden. Musikalisches, dargeboten von drei Mitgliedern des Havixbecker DaCapo-Salonorchesters, durfte ebenso nicht fehlen wie auch ein Mittagsimbiss. Und natürlich kam auch der gesellige Austausch untereinander nicht zu kurz.

Am Nachmittag wurde das Jubiläum im Kreise der 40 Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtung sowie deren Angehörigen gefeiert. Es gab Kaffee und Kuchen sowie ein kleines Programm, zu dem auch ein Auftritt des Dortmunder Peter-Alexander-Imitators Frank Koch gehörte.