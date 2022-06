Zum Jubiläum gibt es die größten Radiohits

Das Jahr 2022 ist für den Jugendchor Roxel (JCR) ein besonderes Jahr: Er wurde im September 1992 gegründet und kann somit nun sein 30-jähriges Bestehen feiern. Auch wenn es coronabedingt in den vergangenen beiden Jahren recht still um das Gesangsensemble war, wird sich so mancher in Roxel noch an dessen erfolgreichen Konzerte und Musicals sowie feierlich mitgestaltete Messen erinnern. Jetzt rüstet sich der Chor für neue Taten.

