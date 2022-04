Sammelaktion für Kriegsflüchtlinge

Sachspenden sammeln und in die Ukraine versenden: Darum kümmert sich in Roxel Eberhard Haenicke zusammen mit den beiden Ukrainerinnen Marina Kovshun und Olga Prosjan. Die Spenden werden in der Sekundarschule Roxel gesammelt, sortiert, verpackt und beschriftet. „So haben wir haben bereits sehr viele Güter aller Art (Medikamente, Verbandszeug, Lebensmittel, Kleidung) über die Hilfsorganisation Nimas e.V. in Münster zielgerichtet in die Ukraine schicken können“, sagt Eberhard Haenicke gegenüber dieser Zeitung. Haenicke und sein Team sammeln aber auch für die Kriegsflüchtlinge, die in Roxel ankommen, vorwiegend Frauen und Kinder. Für sie werden nun sehr dringend Hilfsgüter benötigt, unter anderem leichte Schuhe (auch Hausschuhe, Badeschlappen), Kleidung, Unterwäsche und Socken, Corona-Schutzmasken, Spielsachen für Kinder von 0 bis 18 Jahre (bitte keine kleinteiligen Dinge wie Puzzles), Pumpkannen (für Kaffee, Tee, heißes Wasser) und elektrische Kochplatten.Wer Hilfsgüter (für den Transport in der Ukraine und für die Kriegfsflüchtlingre in Roxel) spenden möchte, kann diese an der Sekundarschule Roxel abgeben (Tilbecker Straße 26, Gebäudeteil des ehem. Ludwig-Erhard-Berufskollegs, Raum A 1 ist ausgeschildert. Die Zeiten sind allgemein montags bis freitags von 14 bis 19.30 Uhr sowie am heutigen Samstag (2. April) von 16 bis 17 Uhr.