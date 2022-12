Tausch der Christbaumkugeln

Kugeln hängen nicht nur einfach so am Baum, weil sie schön sind. Nein, Christbaumkugeln können auch einen weiteren guten, weil sozialen Zweck erfüllen. Zum Beispiel in Nienberge.

An der Christbaumkugel-Spendenaktion der Schützenbruderschaft St. Sebastian beteiligte sich auch André

Auch in diesem Jahr wechseln an der Weihnachtstanne vor der St. Sebastian-Kirche wieder bunte Christbaumkugeln die Besitzer. Die Aktion der Schützenbruderschaft St. Sebastian, die 2014 startete, hat realen und symbolischen Charakter und findet viel Interesse.

An den Adventssonntagen spenden Besucher der Gottesdienste den Schützen Christbaumkugeln, die verkauft und von den Käufern sofort wieder gespendet werden. Der „Kaufpreis“ ist individuell, das eingenommene Geld stellt die Bruderschaft für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung.

So erhält zum Beispiel das Kinder- und Jugendzentrum („Jugi“) der St. Sebastian-Gemeinde 300 Euro. Den Betrag überreichte der Vorsitzende der Bruderschaft, Dennis Schmitz, beim Adventsabend in der Jurte, zu dem das Jugi am Freitag eingeladen hatte.

Kugel-Tausch geht weiter

Die Summe ist ein Teil der Spenden, die in den vergangenen beiden Jahren bei der Christbaumkugel-Aktion gesammelt wurden. Wegen der Pandemie hatte es bisher keinen Termin für eine Übergabe gegeben.

Auch am nächsten Sonntag können Kugeln „getauscht“ und gespendet werden. Und was passiert mit den Christbaumkugeln? Damit schmücken die Schützen die Weihnachtstanne vor der Kirche. Jeweils etwa 100 Kugeln waren es in den vergangenen Jahren.