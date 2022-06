Schulumzug verzögert sich

Das Kinderhauser Schulzentrum an der Von-Humboldt-Straße mit Grundschule, Realschule und Gymnasium platzt seit Langem aus den Nähten. Doch der Umzug in den entstehenden Neubau verzögert sich.

Eigentlich sollte die Grundschule am Kinderbach nach den Sommerferien in den Neubau am Schulzentrum an der Van-Humboldt-Straße einziehen. Beschaffungsprobleme bei Baumaterialien rücken den Einzugstermin jetzt jedoch bis ans Ende der Herbstferien.