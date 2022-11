Seit 65 Jahren dabei: Ein Leben für den Chorgesang

„Singe, wem Gesang gegeben“ notierte sich der schwäbische Dichter Ludwig Uhland am 24. Mai 1812 in seinem Tagebuch. Dieser Satz und die Philosophie dahinter trifft auf jeden Fall auch auf die Sänger des Männerchors Cäcilia zu.

Was haben „Zwei kleine Italiener“ und der Männerchor Cäcilia miteinander zu tun? Eigentlich nichts. Doch, etwas schon. Auf dem Sängerfest des Nienberger Chors am Samstag im „Wirtshaus zur Post“ war der Song, mit dem Conny Froboess am 17. Februar 1962 den Wettbewerb „Deutsche Schlagerfestspiele“ gewann, der Auftakt für einige Ehrungen.

Fünf Sänger wurden für langjährigen Chorgesang ausgezeichnet und dazu ertönten Schlagermelodien aus dem jeweiligen Eintrittsjahr in den Chor. Bei Hubert Ketteler-Eising, der das Ehrenzeichen des Deutschen Chorverbandes in Gold für 60 Jahre Chorgesang erhielt, war das der damals wohl bekannteste Schlager von den kleinen Italienern, den fast alle Festgäste fröhlich mitsingen konnten.

65 Jahre dabei

Auch bei den anderen langjährigen Chorsängern wurde die Auszeichnung mit bekannten Melodien „untermalt“: Bernd Linder singt seit 65 Jahren bei „Cäcilia“ (Verdienstplakette des Chorverbandes NRW in Gold), Eckhard Klein ist seit 50 Jahren im Chor aktiv (Ehrenzeichen des Deutschen Chorverbandes in Gold). Peter Hinz (Ehrennadel des Chorverbandes NRW für 40 Jahre Chorgesang) und Josef Reifig (Ehrenzeichen des Deutschen Chorverbandes in Gold für 70 Jahre Chorgesang) konnten die Auszeichnung leider nicht persönlich entgegennehmen.

Königspaar kam vorbei

Zum Sängerfest – einer Traditionsveranstaltung des Männerchors – konnte dessen Vorsitzender Berthold Schöning das Königspaar Mechtild und Berni Vorholt und das Königspaar aus dem Jahr 2021, Gisela und Wolfgang Pusch, begrüßen. Der Sängerkreis dankte dem Vorsitzenden mit viel Applaus für das Engagement, mit dem er die Gemeinschaft in der schwierigen Coronazeit zusammengehalten habe.