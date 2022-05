Sexueller Übergriff an Grundschule?

Am Freitag erhielt die Polizei Münster Kenntnis über ein mögliches Sexualdelikt an einer Grundschule in Kinderhaus. Ein Unbekannter soll am vergangenen Mittwoch (zwischen 13:10 und 14 Uhr) sexuell übergriffig gegenüber einem elfjährigen Jungen geworden sein. Laut Aussagen des Kindes spielte der Junge auf dem Schulhof, als der Unbekannte plötzlich am Zaun auftauchte und ihn zunächst im Nacken packte. Im weiteren Verlauf soll der Mann das Kind dann im Genitalbereich berührt haben. Der Elfjährige vertraute sich am Freitag einer Lehrerin an, die Eltern erstatteten sofort Anzeige. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können. Der Unbekannte soll 30 bis 35 Jahre alt sein und einen gebräunten Teint haben. Er hatte dunkelblonde oder braune Haare, ist circa 1,80 Meter groß und trug einen weißen Pullover mit Kapuze und eine weiße Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.