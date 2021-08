Abwechslungsreiche Übungen für Spieler und Trainer

Nach den Gesichtspunkten des modernen Kinder- und Jugendfußballs führte der SC Sprakel ein dreitägiges Trainingscamp für E- und F-Jugendfußballer durch. In Bad Driburg fanden Spieler und Trainer optimale Bedingungen vor.

Insgesamt 28 Kinder der E- und F-Jugend des SC Sprakel waren drei Tage bei der zweiten Auflage des Fußball-Trainingscamps mit dabei. Organisator Andreas Pohlmann und sein Team aus acht weiteren Trainern und Betreuern hatten die Jugendherberge in Bad Driburg als Ziel ausgesucht. Der Kunstrasenplatz des TuS Bad Driburg direkt neben der Jugendherberge und das milde Wetter sorgten das ganze Wochenende über für optimale Trainingsbedingungen.

Fünf Trainingseinheiten und eine Theoriestunde

Insgesamt absolvierten die Kinder fünf Trainingseinheiten und eine Theoriestunde, berichtet der SC Sprakel in einer Pressemitteilung. Der fußballerische Höhepunkt für Kinder und Trainer war dabei der Besuch des DFB-Mobils. Mit diesen Mobilen fährt der Deutsche Fußball-Bund bundesweit bis an die Eingangstür der Vereinsheime und Grundschulen.

Ziel ist es, den Nachwuchstrainern direkt und unkompliziert praktische Tipps für ihren Trainingsalltag zu geben. So wurden die Jugendtrainer des SC Sprakel bei dem Demonstrationstraining, das von zwei lizenzierten DFB-Teamern durchgeführt wurde, aktiv einbezogen. Im Vordergrund stand die Philosophie des modernen Kinder- und Jugendfußballs, die durch Übungs- und Spielformen nahe gebracht wurde. Im Anschluss an diese Trainingseinheit ging es mit einem Trainergespräch weiter. So hatten nicht nur die Kinder großen Spaß. Auch die Trainer konnten viel mitnehmen für die zukünftige Gestaltung ihres Trainings.

Freundschaftsspiel gegen den TuS Bad Driburg

Neben Fußball bot die Unterkunft noch viele weitere Freizeitangebote. Die F-Jugend absolvierte am letzten Tag ein Freundschaftsspiel gegen den TuS Bad Driburg. In einem spannenden und ausgeglichenen Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten 5:5.