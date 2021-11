Aus dem Lokalpolitiker wurde ein begeisterter Hobby-Pilot

Für sein langjähriges Engagement als Schöffe, im Pfarrgemeinderat und bei der KAB in Sprakel erhielt er 1986 das Bundesverdienstkreuz. Jahrzehntelang war er zudem in der Kommunalpolitik tätig. Jetzt vollendet Bernhard Remke sein 85. Lebensjahr – und ein neues Hobby hat er für sich entdeckt.

Wenn Marliese Remke ihren Ehemann Bernhard zum Mittagessen ruft, kann es sein, dass er gerade in einem Airbus A 380 über San Francisco kreist. Oder er bereitet in einer Boeing 747 die Landung auf dem Flughafen Paris-Orly vor. Dazu sitzt er in seinem Arbeitszimmer unterm Dach und hat den Steuerknüppel seines Flugsimulators sicher in der Hand. Dass er einmal Hobby-Pilot sein würde, konnte niemand vorhersehen, als er am 8. November 1936 in Ibbenbüren geboren wurde.