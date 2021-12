Defektes Fahrzeug bremst Müllabfuhr aus

Wertstofftonnen in Sprakel verspätet abgeholt

Münster-Sprakel

An Weihnachten kommt viel Müll zusammen. Umso bitterer ist es, wenn die Mülltonnen dann nach Weihnachten nicht abgeholt werden, oder, wie in Sprakel passiert, Tage später. Und laut des zuständigen Unternehmens Remondis drohen in den kommenden Wochen erneut Müllabfuhr-Engpässe.

Von Joel Hunold