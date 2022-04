Familienbetrieb existierte mehr als 100 Jahre im Herzen Sprakels

1916 wurde der Grundstein für den Sprakeler Lebensmittelhandel gelegt. Im Krieg holte man Waren mit dem Fahrrad, ein Geschütz traf die Kühlanlage. Jetzt übergaben die Inhaber das Geschäft in jüngere Hände und blicken noch einmal zurück.

70 Jahre hat Rosalie Hinnemann hinter dem Verkaufstresen gestanden. „Ja, mit 13 Jahren fing ich im Laden an“, blickt die 96-jährige zurück. Viel hat sie erlebt: den Zweiten Weltkrieg, Lebensmittelknappheit, Geschützfeuer, das einen Eisblock im Kühlschrank des Geschäfts traf. Und nach 1945 den Ausbau des ehemaligen Kolonialwarenladens mitten in Sprakel bis hin zu dem florierenden Edeka-Geschäft, das bis heute seinen Platz im Ortskern hat. Vor wenigen Tagen übergab Sohn Heinz Hinnemann – seit 1988 Inhaber des Geschäfts – das Unternehmen aus Altersgründen an neue Eigentümer. Gemeinsam blicken Mutter und Sohn noch einmal zurück auf das Traditionsunternehmen, das über 100 Jahre lang in Familienbesitz war.