Grünagel ist jetzt Ehrenpräsident

Er war – und ist – der jecke Fels in der närrischen Sprakeler Brandung: Anlässlich der KIG-Galasitzung verkündete Roland Grünagel am Freitagabend im Festzelt am Sportplatz nach 20 Jahren seinen Rückzug vom Amt des Präsidenten der Karnevals-Interessen-Gemeinschaft Sprakel. Auch das Moderatorenamt lege er nieder. Mit-Moderator Heiner Vogt hörte das nicht gern und muss sich nun einen neuen Kompagnon am Mikro suchen.

Ganz so einfach ließen die Narren ihren Präsidenten nicht gehen: In einer bewegenden Laudatio würdigte Vizepräsident Norbert Heitmann die Verdienste Grünagels und verlieh ihm im Namen der KG als zweitem Präsidenten überhaupt die Ehrenpräsidentenwürde – erster Ehrenpräsident ist Gerhard Wilken, der Anfang der 1960er-Jahre unter anderem den ersten KIG-Karnevalswagen baute.

Gala ganz im Zeichen der strahlenden Prinzessin

Doch die glanzvolle Gala stand eigentlich ganz im Zeichen der strahlenden Prinzessin, Lisa I. Heitmann. Mit ihrer prinzlichen Bulle, die sie zum Auftakt verlas, begeisterte sie das närrische Publikum, glänzte mit augenzwinkerndem Wortwitz à la „Nach vielen Jahren Tanz- und Trainer-Leben, wollt‘ ich lieber Feiern statt Zugaben geben“.

Und Lisa I. gab Vollgas im ausverkauften Festzelt, wirbelte gemeinsam mit der Lady Carneval der Amelsbürener Karnevalsgesellschaft Emmerbachgeister, Johanna II. Brendel, zusammen mit den Funkys perfekt choreographiert über die Bühne und tanzte mit „Raketen-Ulli“, Pfarrer Ulrich Messing, ausgelassen über die jecken Bodenbretter. Kein Zweifel, das dynamische Duo, Lisa I. und Johanna II., mausert sich langsam aber sicher zum echten Stimmungsgaranten des münsterschen Karnevals.

Stimmungsvoll und abwechslungsreich

Auch das restliche Unterhaltungsprogramm geriet ebenso stimmungsvoll wie abwechslungsreich – Kinderprinzessin Lara I. Jensen empfahl sich mit einem fröhlichen Karnevalslied, begleitet von ihren Adjutanten, Feye Christ und Layla Siefert sowie der Kindergarde.

Entertainer Don Clarke erklärte dem närrischen Volk, warum es nicht gut ist, als Patient in einem Krankenhaus lauthals „Killing me softly“ zu singen. Da war die Zugabeforderung eher eine logische Konsequenz – wie auch bei „The Walking Hats“. Das Trio aus dem Ruhrgebiet holte die Narren mit einem gut halbstündigem Hitmedley vollends von den Stühlen.

Tänzerische Leistung und Kostüme sorgen für Furore

Wo gesungen und geschunkelt wird, ist auch der Tanz nicht fern: Für feinsten Lokalkolorit sorgten das 1. Tanzkorps Blau-weiß Sprakel und die Blau-weißen Funken. So faszinierend wie auch perfekt zugleich präsentierte sich die Tanzgruppe der Suttroper Tanzsportgarde. Neben ihrem professionellen Gardetanz zeigten die Tänzerinnen auch ihren Schautanz Exoplanet, der für von der tänzerischen Leistung ebenso wie von den Kostümen her Furore sorgte.

Zum krönenden Abschluss der schwungvollen Sitzung enterte Stadtprinz Mario I. Engbers mitsamt Gefolge die Bühne und holte gleich alle Tollitäten, Lisa I, Johanna II. und auch ZiBoMo-Hippenmajor Martin II. Graß auf die Bühne, um gemeinsam die gelungene Gala abzufeiern.