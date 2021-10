Kein Kulturzentrum in alter Post

Münster-Sprakel

Das historische Postgebäude in Sprakel steht seit Langem leer. Was läge näher, als eine Nutzung als Kulturzentrum? Zumal der Stadtteil ein solches gut gebrauchen könnte. Warum die Verwaltung dies anders sieht, begründete sie in einer Stellungnahme.

Von Iris Sauer-Waltermann