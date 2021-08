Kunstrasen: „Aus Rot wurde Grün“

Münster-Sprakel

In wenigen Tagen soll der neue Kunstrasen-Fußballplatzes des SC Sprakel in Betrieb gehen.Dann kann der Verein ein ganz modernes Spielfeld einweihen. Etwas Besonderes ist nicht nur die Flutlichtanlage. Auch in Richtung Umweltschutz gibt es eine neue Handhabung.

Von Iris Sauer-Waltermann