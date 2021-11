Nach Zeltparty Bargeld geraubt

Nach einer Zeltparty hat in der Nacht zu Sonntag gegen 0.35 Uhr ein unbekannter Täter einem 25-Jährigen am Holunderweg sein Bargeld gestohlen. "Der Räuber sprach den Mann aus Billerbeck an und gab ihm unvermittelt eine Kopfnuss", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Im Anschluss forderte der Täter den 25-Jährigen unter Androhung von weiterer Gewalt auf, sein Bargeld herauszugeben. Mit einem Geldschein flüchtete der Unbekannte in Richtung des Sportplatzes.

Der Täter ist laut Mitteilung der Polizei etwa 25 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er hatte ein glatt rasiertes Gesicht, eine schlanke Statur und schwarze, an den Seiten rasierte, Haare. Er war mit einer schwarzen Schirmmütze, einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.