Neuer Träger für Offenen Ganztag in Sprakel

Die Offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Sprakel soll künftig der Caritasverband übernehmen. Dann soll es auch Platz für mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung geben.

Die Offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Sprakel soll künftig vom Caritasverband übernommen werden.

Die Trägerschaft der Offenen Ganztagsbetreuung der Grundschule Sprakel soll künftig vom Caritasverband übernommen werden. Die Stadt Münster erhofft sich eine gelungene Kooperation mit anderen Angeboten des Verbands.

Wie die Stadt in einer Ratsvorlage darlegt, habe man sich im Rahmen eines Auswahlverfahrens „mit hohem Konsens“ für eine Trägerschaft des Caritasverbands entschieden. Dieser habe ein umfassendes pädagogisches Konzept für die Schule vorgelegt. Auch die Schulkonferenz habe sich für den Caritasverband ausgesprochen.

Dass die Zusammenarbeit funktioniere, zeige die seit Jahren bestehende Kooperation mit dem Caritasverband, der an der Schule eine so genannte Förderinsel trägt. Zudem sichere der Verband ein gegenseitiges Vertretungskonzept mit der Paul-Schneider-Schule sowie eine verlässliche Ferienbetreuung zu und stelle erfahrene Fachberatung zur Verfügung.

Seit 2005 wird die Grundschule Sprakel als Offene Ganztagsschule (OGS) geführt. Nach Angaben der Stadt Münster haben im vergangenen Schuljahr 104 der insgesamt 155 Schülerinnen und Schüler das OGS-Angebot genutzt. Ab dem kommenden Schuljahr soll der Unterricht wieder jahrgangsgebunden erteilt werden. Dann sollen zwei Eingangsklassen und eine fünfte OGS-Gruppe gebildet werden, mit der dann insgesamt 126 Kinder einen Betreuungsplatz erhalten sollen.

Bislang hat der Caritasverband für die Stadt Münster die Trägerschaft der Ganztagsbetreuung an der Kompass-Schule, der Matthias-Claudius-Schule in Handorf und der Paul-Schneider-Schule in Kinderhaus inne.

Zum Schuljahr 2022/2023 übernimmt der Verband zusätzlich die Trägerschaft des Offenen Ganztags an der Thomas-Morus-Schule.