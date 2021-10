Paul Berning bleibt Vorsitzender

Nach coronabedingter Pause trafen sich die Mitglieder der Kameradschaft Sprakel-Sandrup-Coerde endlich wieder zur Generalversammlung. 32 Mitglieder konnte der Vorsitzende Paul Berning unter Einhaltung der Corona-Auflagen begrüßen.

Der Rückblick war schnell erledigt, da seit April 2020 keine Vereinsveranstaltungen durchgeführt wurden. Udo Teigelkamp hatte einen ausgeglichenen Kassenbericht vorgetragen, woraufhin der Vorstand laut Mitteilung der Kameradschaft einstimmige Entlastung fand.

Boßeltour geplant

Nach 34 Jahren Vorstandsarbeit und 17 Jahren als Vorsitzender ließ sich Paul Berning überreden, noch zwei Jahre weiterzumachen. Nicht überraschend war das Votum: Einstimmig bestätigten die Mitglieder Paul Berning. Auch bei den anderen Posten gibt es Kontinuität: Klemens Rottmann bleibt stellvertretender Vorsitzender, Peter Ventker stellvertretender Kassenverwalter, Hans-Jürgen Dabeck Beisitzer und Giovanna Plozzer Beisitzerin. Elke Hakenes, wurde vom Posten der stellvertretenden Schriftführerin zum neuen Posten für den Festausschuss gewählt. Neue stellvertretende Schriftführerin ist Andrea Rohde. Zum neuen Kassenprüfer wurde Werner Gabriel ernannt.

Paul Berning stellte auch die Termine für 2022 vor. Am 9. April gibt es die Boßeltour der Kameradschaft und der Freiwilligen Feuerwehr. Am 11. Juni wird ein Ausflug durchgeführt. Die nächste Generalversammlung findet am 21. Oktober 2022 statt.

Die nächsten Termine in Sprakel, an denen sich die Kameradschaft beteiligen will, sind das Gedenken am Volkstrauertag (14. November) und die Licht-an-Aktion am 26. November.