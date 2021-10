Prinzessin Lisa rockt die Narren in Sprakel

Lisa Heitmann ist am Freitagabend im Sportlerheim des SC Sprakel vor rund 100 Freunden des Karnevals offiziell als Prinzessin vorgestellt worden.

Es ist die dritte Prinzessin aus den eigenen Reihen, die im närrischen Sprakel regiert: Lisa Heitmann wurde am Freitagabend im Sportlerheim des SC vor rund 100 Freunden des Karnevals offiziell vorgestellt. Sie ist „glücklich und dankbar“ für die jecke Ehre, die KIG als Nachfolgerin von Prinz Ingo Reismann nun repräsentieren zu dürfen. „Ein Herzenswunsch geht heute in Erfüllung“, so die Sozialversicherungsangestellte.