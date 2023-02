Ronja Maltzahn plaudert über ihre Anfänge

Derzeit tourt Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin Ronja Maltzahn erfolgreich durch Schweden. Am 5. März (Sonntag) berichtet sie in der Adam-Riese-Show im Atlantic Hotel Münster über ihr Leben und ihre große Reiseleidenschaft.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erinnert sich Ronja Maltzahn an ihre musikalische Anfänge in Münsters Norden. „Die Anfangszeit meiner musikalischen Selbstverwirklichung war beim Freien Musical-Ensemble Münster (FME), das in Gievenbeck beheimatet ist. Da habe ich Cello gespielt und konnte bei tollen Aufführungen mitmachen.“

Auch das BlueBird-Orchester, das heute die „Räubertochter“ auf der Bühne begleitet, hat hier seinen Ursprung. „In Gievenbeck habe ich im FME viele meiner jetzigen Musiker des BlueBird-Orchesters kennengelernt.“ Ein ganz besonderes Ereignis ist der singenden Musikerin bis heute im Gedächtnis geblieben. „Beim FME in Gievenbeck habe ich auch Tränen vergossen.“ Da stellt sich bei der lebenslustigen jungen Frau die Frage natürlich die große Frage nach dem Warum.

„Die Tränen habe ich vor Rührung vergossen. Weil wir beim Freien Musical-Ensemble unter Leitung von Ingo Budweg mit ,Imagine This’ ein emotionales Holocaust-Stück aufgearbeitet haben.“

Gewohnt hat Ronja Marzahn damals erst in einer Vierer-WG in Gievenbeck und später in einer Zweier-WG in Kinderhaus, bevor es sie in die Welt hinaus zog. Über ihre Reise nach Italien wird sie in der Adam-Riese-Show am 5. März erzählen.