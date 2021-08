Schützen wollen um den Pokal schießen

Wie die meisten anderen Schützenvereine hat auch St. Hubertus Sprakel in diesem Jahr wieder auf sein Schützenfest verzichtet. Dieses hätte eigentlich vom 25. bis 27. Juni stattgefunden. Aber bekanntlich schoben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine Riegel davor. Nun plant der Verein zumindest einige weitere Veranstaltungen, die im Spätsommer stattfinden könnten – sofern es die Corona-Vorschriften erlauben.

Wie berichtet, waren die Schützen im Juni auch ohne Vogelschießen und Festball im kleinsten Rahmen aktiv geworden und hatten am 26. Juni neben der Feuerwache in Sprakel einen Kranz niedergelegt. Außerdem wurde der Ort mit einigen Fahnen geschmückt.

Kranzniederlegung fand statt

Es sei wichtig, dass die Mitglieder in irgendeiner Weise aktiv würden und etwas Gemeinschaft erfahren könnten, blickt Vereinsvorsitzender Christian Hilbk nach vorn. Daher sei nun für den 18. September ein Pokal- und Medaillenschießen auf dem Hof Gausepohl vorgesehen. Eine Mitgliederversammlung soll sich am 19. September anschließen. Sie findet in der Gaststätte Sandruper Baum statt und beginnt um 19.30 Uhr. All dies sei vorerst noch unter Vorbehalt geplant, so Hilbk. Ob die Veranstaltungen tatsächlich Realität werden, hänge von den dann herrschenden Corona-Regelungen ab.