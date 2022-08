Wildwuchs in Sprakels Mitte ärgert Anwohner

Die neue Mitte erwächst in Sprakel am Böckmannplatz. Wohnungen und Einrichtungen, aber natürlich auch Grünflächen. Doch gerade die wachsen aktuell etwas zu stark und zu wild.

Die Fahrradständer an der Bushaltestelle wachsen zu und verschwinden bald im dichten Grün, dass auf der großen Wiese bald Erdgeschosshöhe erreicht.

Nicht nur das neue Seniorenzentrum wirbt mit dem Böckmannplatz als „mitten im Herzen von Sprakel“ gelegen. Doch diese neue, vermeintlich schöne Mitte wird anscheinend, was die Pflege der Grünanlage, der Fahrradständer und der Bushaltestelle betrifft, derzeit alles andere als gepflegt.

Zu dieser Meinung kommt nicht nur Leser Manfred Rüschenschmidt. Auch zahlreiche Passanten, die die Tagespflege besuchen oder einfach nur in der Nähe wohnen oder ihr Fahrrad hier abstellen wollen, ärgern sich. Die große, Anfang des Jahres frisch eingesäte Wiese ist so überwuchert mit Gras und Unkraut, dass der Fahrradständer bald nicht mehr nutzbar ist.

Gerade für Senioren und Anwohner ein Ärgernis

„Über die allgemeine Vermüllung an dieser Stelle, vor allem an der Bushaltestelle, will ich schon gar nicht mehr sprechen“, sagt Manfred Rüschenschmidt, „aber diese zunehmende Verwilderung ist schon schlimm, gerade auch für die Senioren, die da täglich drauf schauen.“

Der Sprakeler hat bereits vor 14 Tagen bei verschiedenen Stellen der Stadt angerufen. „Man hat mir gesagt, wir gucken uns das an und kümmern uns drum.“ Doch mittlerweile sind zwei Wochen vergangen.

Böckmannplatz: Das hohe Gras und Unkraut reicht bis zur Bushaltestelle. Foto: Manfred Rüschenschmidt

Auf Nachfrage antwortet die Stadt, dass der Auftrag, die Fläche zu mähen, erteilt ist und nächste Woche ausgeführt werden soll. Wann die Neugestaltung des Platzes realisiert wird, sei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abzusehen.