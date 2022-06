Sprickmannplatz soll aufgewertet werden

Öffentliche Plätze sind gerade in diesen Zeiten wichtige Orte des nachbarschaftlichen Zusammenlebens, der gelebten Integration vor der eigenen Haustür. So wird auch der Sprickmannplatz immer wichtiger.

Futuristisch, aber deutlich in die Jahre gekommen ist der Brunnen auf dem Sprickmannplatz.

Fantasielos gepflastert, mit ein paar Bäumen und gemauerten Sitzbänken garniert, umrahmt von Läden, Büros, sozialen Einrichtungen und Wohnhäusern, die in die Höhe ragen.

Die Aufenthaltsqualität am Sprickmannplatz ist nicht gerade groß. Dennoch wird der Platz rege von Anwohnern und Besuchern genutzt. Auch weil er einen schönen Springbrunnen besitzt, der im Rahmen der aktuellen Brunnen-Debatte der Stadt mal läuft, mal aber eben auch nicht.

BV erörtert vor dem Rat

Der Rat wird am Dienstag (14. Juni) darüber entscheiden, welche Brunnen wie und wann saniert werden, beziehungsweise wieder regelmäßig plätschern dürfen. Zuvor hat sich die Bezirksvertretung Nord in ausführlicher Diskussion mit der Zukunft der beiden Brunnen in Kinderhaus (der zweite Brunnen steht auf dem Idenbrockplatz) beschäftigt.

Sprickmannplatz im Sommer 2022. Da ist noch deutlich „Luft nach oben“. Foto: Peter Sauer

Eindeutig stimmten die Vertreter der BV-Nord dafür, den Brunnen auf dem Sprickmannplatz zeitnah so zu reparieren (Step 1 der Pläne der Stadt), das er erstmal wieder regelmäßig laufen kann. Die Investition liegt bei rund 13 000 Euro.

Brunnenfrage auf dem Workshop klären

Dem Vorschlag der Verwaltung, den Brunnen ausführlicher zu sanieren, damit er dauerhaft und zukunftssicher in Betrieb genommen werden kann (Step2), konnten die BV-Politiker nicht zustimmen.

Stattdessen plädierten sie eindeutig dafür, das die „Brunnenfrage“ eines der zentralen Themen eines Workshops zur Optimierung des Stadtteils wird. Der Workshop, schon seit zwei Jahren angedacht, soll auf jeden Fall 2023 stattfinden soll. Das will die BV nach der Sommerpause beschließen. CDU und SPD teilten ausdrücklich die Dringlichkeit. Der Workshop soll mit restlichen BV-Mitteln aus 2022 und 2023 finanziert werden.

Höhere Kosten errechnet

Der Vorschlag der CDU-Fraktion, statt Sanierung des alten Brunnens auf dem Sprickmannplatz den Platz mit zeitgemäßen Wasserspielen aufzuwerten, wie sie auch im Südpark zu finden sind, fand auch die Zustimmung von Politikern anderer Parteien – als Option und Gesprächsgrundlage für den Workshop.

Maren Workert, Projektleiterin für Grünanlagen bei der Stadt, steht dieser Idee offen gegenüber, gab aber zu bedenken, dass die Kosten für die Wasserspiele deutlich höher seien, als von der CDU errechnet: „Sie müssen ein Unterflursystem mit Wasseraufbereitung errichten. Ich schätze die Kosten auf rund 200 000 Euro.“ Die CDU hatte die Kosten auf 150 000 Euro beziffert. Der Brunnen am Idenbrockplatz soll übrigens so bleiben wie er ist.