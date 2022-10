Streifzug durch Barockzeit und westfälische Literatur

Musik und Literatur gut verbunden haben Susan Rodenberg (Gesang), Elisabeth Budde (verschiedene Flöten), Renate Breilmann (verschiedene Flöten und Klavier) und Käthe Jung bei ihrem Konzert in Roxel.

Gräberknecht, Spinnlenor und Fiedler Knauf: Die bekannten Figuren aus Annette von Droste-Hülshoffs Dichtung stehen als Skulpturen von Rudolf Breilmann auf dem Pantaleonplatz. Im Kleinformat standen sie nun im Philipp-Nicolai-Haus und schufen ein wenig Münsterland-Atmosphäre zu einem Konzert, dessen Musikauswahl allerdings wenig mit dem Münsterland zu tun hatte.

Es war ein kleiner musikalischer Streifzug durch die Barockzeit in Deutschland, England, Frankreich und Italien, den Susan Rodenberg (Gesang), Elisabeth Budde (verschiedene Flöten) und Renate Breilmann (verschiedene Flöten und Klavier) unternahmen.

Rückkehr nach Münster

Renate Breilmann, hier schließt sich der Kreis zum Münsterland, ist nach vierjährigem Aufenthalt in Lüneburg nach Münster zurückgekehrt. Nicht nur zu ihrer eigenen Freude – wie sie bekundete –, auch im zahlreich erschienenen Publikum war das Entzücken spürbar, sie wieder in Roxel zu sehen und damit auch wieder eine bedeutende und geschätzte Musikerin in den Reihen zu haben.

Mit großer Empathie las Käthe Jung zwischen den Musikstücken passend ausgesuchte Texte von Josef Keller, Carsten Krystofiak, Fabio Chigi, dem späteren Papst Alexander Vll. und auch von Annette von Droste-Hülshoff, die die liebenswert verschrobenen Charakterzüge, die den Westfalen so nachgesagt werden, in freundlich-heiterem Licht erscheinen ließen.