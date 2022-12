Streuobstwiese wird erweitert

Zur Förderung des Vinzenzwerks Handorf überreichte Martin Greiwe, Vorstandssprecher der Ratiodata SE, die diesjährige Jahresspende des Unternehmens in Höhe von 5000 Euro an Friedhelm Beuse, Vorstandsmitglied der Volksbank Münsterland Nord eG.

„Mit unserer Jahresspende möchten wir in den Regionen unserer Kunden nachhaltige und soziale Projekte fördern, die aus unserer Sicht besonders sinnstiftend sind“, betont Martin Greiwe. „Daher freuen wir uns besonders, dass unsere Spende in diesem Jahr dem Vinzenzwerk Handorf zugute kommt, konkret der Erweiterung der Streuobstwiesen auf dem Gelände des Vereins.“

An den Zielen der UN orientieren

Das Vinzenzwerk in Handorf ist eine sozial- und heilpädagogische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Es betreut in seinen 16 Wohngruppen rund 140 Kinder und Jugendliche. „Wir haben uns im vorigen Jahr auf den Weg begeben, unsere Einrichtung auch an den Nachhaltigkeitszielen der UN auszurichten“, erklärt Bernhard Paßlick, Einrichtungsleiter und Geschäftsführer des Vinzenzwerks. Neben der pädagogischen Verantwortung für die dem Verein anvertrauten Kinder wolle man ein Bewusstsein für die Natur und ihre Ressourcen schaffen. „Daher werden wir das Geld aus der Spende für die Erweiterung unserer Streuobstwiesen nutzen. Denn die Obstbäume sind nicht nur Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, sondern ermöglichen vielfältige Erfahrungen für unsere Kinder und Jugendlichen“, so Bernhard Paßlick.

Friedhelm Beuse von der Volksbank Münsterland Nord äußerte sich dazu: „Das vielfältige Engagement des Vinzenzwerks hier in Handorf deckt sich mit den Werten, für die auch unsere Unternehmen stehen: Partnerschaft, Regionalität, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Besser geht es nicht.“