Zehnter „Theaterzauber“ im Fachwerk Gievenbeck

Kaum war die Tür zum atmosphärisch hergerichteten Theaterraum des Fachwerks Gievenbeck am Dienstagnachmittag geöffnet, eroberte auch schon die eingeladene Schar an kleinen Theaterbesuchern in nur wenigen Sekunden die freien Plätze.

Sichtlich groß war die Vorfreude bei den Gievenbecker Grundschülern, das Kinderstück „Schnick und Schnack auf der Suche nach dem Glück“ des Theaters Don Kidschote – next generation unter Regie von Christoph Bäumer endlich wieder vor Ort erleben zu können – nach zweijähriger Pandemie bedingter „Theaterzauber“- Pause.

Keck und lustig

Dann ging es auch schon los. Abwechselnd tauchten die zwei kecken Gesichter der titelgebenden Figuren hinter dem mittig auf der Bühne platziertem Silbervorhang auf und ab, womit sie bei den jungen Zuschauern direkt die ersten Lacher auf ihrer Seite hatten.

Mit viel Humor und Kreativität, aber auch Musik, Tanz und sogar dem ein oder anderem verblüffenden Zaubertrick ging es dann auch die folgenden rund 60 Minuten gut gelaunt weiter. Die thematische Tiefe ging dabei keineswegs verloren. Ganz im Gegenteil.

Schnick (Katharina Laukemper) und Schnack (Joscha Gingold). Foto: Margaux de Poortere

Das Theater Don Kidschote beantwortete die generationsübergreifende Frage nach dem Finden von Glück mit der sich entwickelnden Freundschaft zwischen Schnick (Katharina Laukemper) und Schnack (Joscha Gingold) eindrucksvoll und stets auf Augenhöhe der Kita- und Grundschulkinder im Publikum.

Ulrike Rehbein und ihre Universalrequisite

Nach den beiden „Schnick und Schnack“-Vorstellungen am Montag und Dienstag sorgte im Verlauf der Woche auch das Theater Tritrop für Begeisterung. Schauspielerin Ulrike Rehbein führte im Fachwerk vor den Kindern das Stück „Lenchens Geheimnis“ nach der Kinderbuchvorlage von Michael Ende auf.

Auf sehr einfühlsame, kreative (mit toller Universalrequisite und der Musik von Helmut Buntjer) wie auch lustige Weise beschäftigte sie sich mit dem klassischen Familienkonflikt – zwischen unterschiedlichen elterlichen Erziehungsvorgaben und kindlichen Freiheitswünschen.