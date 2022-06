TSV Handorf feiert Schwimm-Erfolg beim Freistiltreffen

Zahlreiche Nachwuchsschwimmer des TSV Handorf „rockten“ jetzt in Rheine zahlreiche Medaillen und Auszeichnungen.

Die jüngsten Schwimmer vom TSV Handorf (Jahrgänge 2015/16) haben ihr Können beim 27. Internationalen Freistiltreffen in Rheine in 25-Meter-Brust, Rücken und Freistil im kindgerechten Wettkampf einmal mehr unter Beweis gestellt. Als Team erreichten sie bei starker Konkurrenz einen ersten Platz, fünf zweite Plätze und drei dritte Plätze. Am Ende gab es für jeden eine Medaille und Gummibärchen.

Tolle Premieren

Auch Lotta Grund und Paul Luttrup, beide Jahrgang 2010, traten zu ihrem ersten Wettkampf an. Sowohl über 50 Meter Freistil wie auch über 50 Meter Brust zeigten sie in einer offenen Wertung (ab Jahrgang 2010 und älter) den Mut zu starten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Gewinn war der Respekt der erfahrenen Schwimmer.

In der Gruppe zwei (2012-2014) war der Nachwuchs am Start. Sophia Zündorf, Marlene Waldeyer, Levin Moghaddam, Leonard Rumpf, Till Böing und Mino Klemann stellten ihre Fähigkeiten bei 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken unter Beweis. Ohne die Chance gehabt zu haben, sich während der Corona-Pandemie auf einem kindgerechten Wettkampf mit wenigen Regeln auszuprobieren, machten sie ihre Sache sehr gut, heißt es weiter. Auch mit verrutschter Schwimmbrille oder verschlucktem Wasser kamen alle ans Ziel – mit persönlichen Bestzeiten. Die Ehrung wurde im eigenen Kreis mit Schleifen und Seifenblasen-Medaillen durchgeführt.

„Bei sonnigem Wetter war es der perfekte Versuch, in Gemeinschaft mit den erfahrenen Wettkampf-Schwimmern des TSV Handorf einen Wettkampf zu erleben“, berichtet der TSV. Eindeutiges Fazit: „Es machte Appetit auf mehr.“

Auch die Gruppe drei, also die Wettkampfgruppe des TSV Handorf, ging an den Start. Theresa Niobe Bellmann, Julia König, Marie Oldag, Lea Trenkpohl, Laurin Weidenhaupt, Justus Cramer, Justus Bennet Gerasch, Fabian Thösink, Yannis Bellmann und Arne Bruch holten insgesamt elf mal Gold, fünf mal Silber und ein mal Bronze.

Bestzeiten und Altersklassenrekorde

Neben 34 persönlichen Bestzeiten konnten folgende Sportler zwölf neue Vereins-Altersklassenrekorde aufstellen: Theresa Niobed Bellmann, die bei acht Starts acht Goldmedaillen gewann, stellte gleich vier neue Altersklassenrekorde bei den Elfjährigen über 100 Meter Lagen, 100 Meter Rücken, 50 Meter und 100 Meter Freistil auf. Marie Oldag verbuchte bei den Zwölfjährigen den Rekord über 200 Meter Rücken für sich. Über 200 Meter Freistil stellte Justus Cramer bei den 14-Jährigen und Arne Bruch bei den 15-Jährigen jeweils einen neuen Altersklassenrekord auf. Fabian Thösink konnte über 100 Meter Lagen eine neue Bestzeit der Elfjährigen aufstellen. Zum Schluss stellte Laurin Weidenhaupt bei den Zwölfjährigen über 200 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken neue Rekorde auf.

Laurin holt Rekorde

Das über die letzten Wochen konzentrierte Training hat sich somit aus Sicht des TSV Handorf bezahlt gemacht. Für die meisten geht es jetzt in die verdiente Sommerpause. Nur Theresa Niobe Bellmann, Justus Bennet Gerasch und Fabian Thösink nehmen noch an den Bezirksmeisterschaften teil. Laurin Weidenhaupt verschlägt es sogar nach Dresden zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften.