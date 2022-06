Vandalen beschädigten Kunstwerk

Münster-Kinderhaus

Unfasbar. Das Kunstwerk heißt „Lost“ und junge, laut Zeugen laut grölende Vandalen toben sich mitten am Tag an ihm aus. Ohne Sinn und Verstand. Im Wäldchen in Rufnähe zum Pfarrhaus. Künstler Thomas Ungruh ist noch vor Ausstellungsbeginn von „Kunst am Rand“ sichtlich schockiert. Aber auch weiterhin kreativ. Nur der materielle Schaden und der Ärger, der bleibt. Kunst am Rand wird am Sonntag (12. Juni) bei SC Westfalia Kinderhaus um 11 Uhr eröffnet.

Von Peter Sauer