Verena Posekardt mit dem 178. Schuss neue Schützenkönigin

Bei schönstem Wetter konnte der Heideclub am Wochenende wieder – nach drei Jahren Pandemiepause – sein Schützenfest feiern. Um 13.30 Uhr wurde am Feldstiegenkamp angetreten.

Fahnenschlag und Prinzenschießen

Der Festumzug fand unter Begleitung des Spielmannszuges St. Wilhelmi Kinderhaus statt. Dabei wurde das scheidende Königspaar Guido und Ute Delkus von zu Hause abgeholt. Der Heideclub bedankte sich bei ihnen mit einem dreifachen „Gut Heide“ und einem Fahnenschlag.

Weiter ging es in den Heidewald am Heidegrund. Nach dem Gedenken an die Verstorbenen stand das Prinzenschießen auf dem Programm. Der Andrang war riesig. Zepter, Apfel und linken Flügel holte laut einer Pressemitteilung Max Baumgart, die Krone ging an Jannik Delkus. Den ganzen Vogel schoss die neue Prinzessin Elin Schoppmann mit dem 200. Schuss ab. Als Prinzen wählte sie Max Baumgart.

Danach begann das Flaschenschießen. Mit dem 85. Schuss holte Hauptmann Jörg Runden die Holzflasche von der Stange.

Dann wurde der Nachfolger oder die Nachfolgerin des 1078-Tage-Königs Guido Delkus gesucht. Den Apfel schoss mit dem 15. Schuss der zweite Vorsitzende und Schießmeister Olaf Rickermann ab, die Krone ging mit dem 21. Schuss an Diana Schänzer (geb. Schänzer), das Zepter holte mit dem 47. Schuss ihre Schwägerin Diana Schänzer.

Frauen an der Spitze

Den rechten Flügel holte sich mit dem 125. Schuss die erste Schriftführerin Luise Hamann, der linke Flügel fiel mit dem 130. Schuss und wurde, wie der gesamte Vogel mit dem 178. Schuss, von der neuen Königin Verena Posekardt von der Stange geholt. Zu ihrer Königin wählte sie Diana Schänzer (geb. Schänzer).

Die neuen Majestäten wurden noch am Abend im Wäldchen proklamiert. Der gemeinsame Königsball findet pandemiebedingt dieses Jahr nicht statt.

Dafür begehen alle drei Kinderhauser Schützenvereine – St. Wilhelmi Kinderhaus, St. Josef Kinderhaus und der Heideclub von 1935 – am Samstag (18. Juni) ab 18 Uhr einen gemütlichen Abend in der Kleingartenanlage „Am Bergbusch“ zum Ausklang der Schützenfeste.