Vibrations-Trucks rollen über den Albersloher Weg

Die Reaktionen auf die seismische Messungen in Gremmendorf und Angelmodde, die in der Nacht auf Montag auf dem Albersloher Weg stattgefunden haben, hätten nicht unterschiedlicher ausfallen können. Die fünf Vibrationsfahrzeuge haben im Auftrag des Geologischen Dienstes den Untergrund nach Kalkstein durchsucht. Denn darin kann sich siedend heißes Wasser verstecken, das in Zukunft die Menschen mit Fernwärme versorgen könnte. Der Konvoi war bereits seit Wochen angekündigt und lockte entsprechend Schaulustige an: Ein junges Mädchen beispielsweise war extra wach geblieben und stand mit ihren Eltern neugierig am Straßenrand. Als sich dann die Rüttelplatten der Trucks scheppernd in Bewegung setzten und die Erde sanft zu zittern begann, verstand man zwar sein eigenes Wort nicht mehr – doch der lächelnde Blick des Mädchens auf den wackelnden Erdboden sagte bereits alles. Das ist Wissenschaft, die unter die Haut geht! Weniger gut gelaunt waren die Anwohner, die aus dem Schlaf gerissen wurden. „Was ist denn hier los?“, fragte eine Frau im Schlafrock erschrocken. „Mein Haus wackelt!“ Selten wurden so viele Menschen in Schlafanzügen auf dem Albersloher Weg gesichtet.