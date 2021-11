Viele Hände – schnelles Ende

Die Sterne sind aufgehängt – und sie leuchten. Seit dem Wochenende kann sie jeder sehen, der in Hiltrups Ortsmitte unterwegs ist. Vorweihnachtlicher Glanz macht sich breit. Die spannende Frage lautet in jedem Jahr neu: Wer machts? Wer packt mit an? Wer engagiert sich? Rüdiger Mense, Organisator der Aktion und Mitglied der Stadtteiloffensive, weiß, dass es sich auf zahlreiche Ehrenamtliche verlassen kann: „Wir haben einen harten Kern an Unterstützern.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie