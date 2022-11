Vielfältiger Sport vor der Haustür

Runter vom Sofa – auf zum Sportverein Teutonia Coerde – heißt es in eine Pressenotiz. Der Verein weist darauf hin, das er nicht nur eine große Fußballabteilung mit einem Kunstrasenplatz hat, sondern auch ein vielfältiges Breitensportangebot.

An jedem Tag treffen sich viele Sportgruppen mit dem Ziel der Steigerung der persönlichen Fitness, Beweglichkeit und um miteinander Spaß zu haben, heißt es weiter. Das Sportangebot erfasst alle Altersgruppen, aber besonders will der Verein Erwachsene einladen und sie für den Breitensport begeistert. Es gibt ein unverbindlichen Probetraining. Neben Neugier braucht man nur bequeme Sportkleidung mitbringen.

Sport für alle

Es gibt zum Beispiel Gymnastik für Männer ab 50, immer montags um 18.30 Uhr in der Turnhalle der Melanchthon-Schule. Oder für Frauen und Männer Fitness an Stationen, montags 19 Uhr in der Sporthalle der Norbert-Hauptschule.