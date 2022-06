„Volles Haus“ schon zum Auftakt der Motorradtage

Die traditionellen Motorradtage des Vereins „Mot-Treff-Kotten“ sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die „Vor- und Nachglühen“ am Kotten in Kinderhaus besitzen immer einen ganz besonderen Charme. Am Sonntag steht der große Korso auf dem Prinzipalmarkt an, nebst Siegerehrung.

Die Stellplatzwiese vor dem Clubhaus des Mot-Treff-Kottens ist an Fronleichnam schon gut gefüllt, am Samstag stehen neben Trialwettbewerben Kurse, ein Gottesdienst und Live-Musik auf dem Programm.

Gelungener Auftakt der 39. Motorradtage in Münster: schon zu den ersten Sicherheitstrainings, Technikkursen und Meetings an Fronleichnam am und um das Clubhaus am Coerder Liekweg war die große Stellplatzwiese gut gefüllt. Bis zum Finale am Sonntag werden insgesamt rund 15 000 Biker erwartet.