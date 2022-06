Waltraud Dreising war „ein Fels in der Brandung“

Vier Jahrzehnte für Kinder im Dienst zu sein ist schon so etwas wie eine „gefühlte Ewigkeit“. Da muss man seinen Beruf schon richtig gut lieben.

Über 41 Jahre war Waltraud Dreising als Erzieherin im Familienzentrum Maria Aparecida tätig. Nun geht sie in den Ruhestand. „Wir werden sie vermissen“, sagt die Leiterin des Familienzentrums, Manuela Knapke. „Waltraud Dreising war immer unser Fels in der Brandung.“ Doch nach über 40 Jahren sei ihr der Ruhestand gegönnt. „Den hat sie sich wirklich verdient.“

Waltraud Dreising ist gelernte Kinderpflegerin und hat zunächst nach ihrer Ausbildung in Sendenhorst auf der Kinderkrankenstation gearbeitet. Im April 1981 kam sie nach Mecklenbeck.

„Ihr Ding“

„Die Arbeit mit Kindern war immer mein Ding“, sagt die angehende Rentnerin, die zuletzt mit Moni Meinl in der Gruppe „Kleine Strolche“ tätig war. „Das werde ich ganz sicher sehr vermissen.“

Mit einen Wortgottesdienst mit Pastoralreferent Hendrik Werbick als Vertreter des Trägers der Kindertagesstätte verabschiedeten sich Kinder, Eltern und Kollegen von Dreising. Anschließend fand noch eine Feierstunde statt, zu der als Überraschungsgäste zahlreiche Weggefährten und ehemalige Kita-Kinder gekommen waren.

Schwerer Abschied

Der Abschied fällt der langjährigen Erzieherin, die in ihrer beruflichen Laufbahn viele pädagogische Veränderungen miterlebt hat, sichtlich schwer. Doch sie geht nicht nur mit Wehmut, sondern auch mit Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Dazu sollen viele Reisen und schöne Radtouren gehören. Außerdem will sie im Ruhestand ihr altes Schulenglisch wieder auffrischen.