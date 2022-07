Wärmeversorgung am Dienstag eingeschränkt

Die sommerlichen Außentemperaturen empfehlen sich für Arbeiten am Wärmenetz. Deshalb gibt es am Dienstag (2. August) in Coerde von 5 bis 16 Uhr kein warmes Wasser.

Am besten noch am Montagabend noch einmal duschen: Am Dienstag (2. August) wird die Fernwärmeversorgung in weiten Teilen von Coerde von 5 Uhr morgens bis 16 Uhr aufgrund von Bauarbeiten eingeschränkt.

Betroffen sind die Fernwärmekundinnen und -kunden im Bereich des Hamannplatzes, Liegnitzer Straße, Breslauer Straße und Görlitzer Straße. Ihnen steht in dieser Zeit kein warmes Wasser und keine Heizwärme zur Verfügung, wie die Stadtnetze Münster jetzt mitteilen.

Wärmetransportleitung wird angeschlossen

Der Grund: Die Stadtnetze schließen in Coerde eine große Wärmetransportleitung an das Netz an und unterbrechen dafür planmäßig für einige Stunden die Versorgung. Die Stadtnetze bitten die Fernwärmehaushalte in den betroffenen Gebieten in Coerde, sich auf die Unterbrechung der Wärmeversorgung einzustellen.

Zum Hintergrund: Das mehr als 130 Kilometer lange Fernwärmenetz spielt eine zentrale Rolle für die Wärmewende in Münster. Über das Rohrleitungsnetz wird schon heute klimafreundliche Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung verteilt, langfristig soll die transportierte Wärme aus erneuerbaren Quellen kommen.