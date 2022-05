Wasserspiele sollen Quartier stärken

Münster-Kinderhaus

Vor allem Touristen wundern sich, dass gerade in Münster die Brunnen derzeit scheinbar versiegt sind. Bis zum 7. Juni will die Stadt alle Brunnen auf den Prüfstand stellen. Die CDU-Fraktion in der BV Nord will schon vorher etwas bewegen – am 31. Mai in der nächsten Bezirksvertretung Nord.

Von Peter Sauer