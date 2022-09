Widerstand gegen Rieselfelder-Sperrung

Die CDU-Ortsunion Gelmer/Dyckburg hat massiven Widerstand gegen Pläne angekündigt, die Rieselfelder weiträumig für den Autoverkehr zu sperren. Die Christdemokraten reagieren damit auf einen Ratsantrag der Rathauskoalition von Grünen, SPD und Volt.

Dieser sieht vor, nach der Coermühle nun auch die Coerheide und den Hessenweg zu sperren. „Gelmer wird damit total abgehängt“, sagte der CDU-Ortsunionsvorsitzende Markus Deitermann. Fahrten nach Kinderhaus und Sprakel sowie ins Zentrum Nord würden erheblich verlängert. Die Belastung der Königsberger Straße in Coerde werde erheblich zunehmen und auch der Ortskern von Gelmer werde einer erheblichen Mehrbelastung ausgesetzt.

„ Die Erfahrungen aus der Sperrung der Coermühle sind noch gar nicht aufgearbeitet. “ CDU-Ortsunionsvorsitzende Markus Deitermann

Die CDU wirft der Rathauskoalition vor, die Entscheidung übers Knie brechen zu wollen. „Die Erfahrungen aus der Sperrung der Coermühle sind noch gar nicht aufgearbeitet“, sagte Deitermann. Die Koalition stelle in ihrem Antrag nur selbst fest, dass sie offensichtlich auf wenig Akzeptanz stoße. „Aber welche Verdrängungseffekte diese Sperrung verursacht hat, ist noch gar nicht untersucht“, sagte Deitermann.

Die Christdemokraten fordern daher erneut ein Gesamtkonzept für die Verkehrssituation in den Rieselfeldern. Kopflose weitere Sperrungen könnten weder den Gelmeranern, noch dem mehrbelasteten Stadtteil Coerde zugemutet werden. Die CDU Vertreter wollen in einer öffentlichen Veranstaltung die Bürger informieren und sich für den Stadtteil einsetzen.

Dass die Koalition bewusst mit der Brechstange arbeiten wolle, zeige auch die Tatsache, dass ein Gutachten zu den Auswirkungen der geplanten Sperrungen von ihr ausdrücklich abgelehnt werde. „Die Koalition betreibt pure Ideologie auf dem Rücken Gelmers“, sagte Deitermann. Welche Arroganz die Koalition gegenüber dem Stadtteil an den Tag lege, zeige auch, dass sie mit dem Sperrungsantrag die Forderung nach einer besseren ÖPNV-Anbindung der Innenstadt an die Rieselfelder verbinde. Von einer besseren Anbindung Gelmers an die City oder gar an Kinderhaus oder Sprakel sei aber nicht die Rede. Stattdessen solle zugunsten der besseren Erreichbarkeit der Rieselfelder für City-Bewohner die Linie 4 verlängert werden.

Recyclinghof muss erreichbar bleiben

Völlig unausgegoren sei auch der Vorschlag zur Erreichung des Recyclinghofs. „Dort will die Koalition mittels einer Sperrung die Durchfahrt verhindern und gleichzeitig die Erreichbarkeit von beiden Seiten sicherstellen“, so Deitermann. Eine der beiden Seiten werde aber über die Coerheide erreicht und genau die wolle man doch jetzt sperren. „Das passt hinten und vorne nicht zusammen“, sagte Deitermann.