Wie Münsterlander ein Krankenhaus in Afrika bauten

Am Welt-Lepra-Tag, dem letzten Januarsonntag, eröffnete die Gesellschaft für Leprakunde eine Sonderausstellung im Lepramuseum. Gezeigt werden in großformatigen Fotografien die Anfänge des Lepra-Krankenhauses in Bisidimo, Äthiopien. Das damalige Deutsche Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW), gegründet 1957 in Würzburg, begann ein Jahr später in Äthiopien sein erstes eigenes Leprahilfe-Projekt. Die später in Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe umbenannte Hilfsorganisation leistet weiterhin Leprahilfe, da die Lepra seit 1983 zwar heilbar, aber noch nicht überwunden ist.

MEHR ZUM THEMA Kinderhauser Tagung am historischen Ort Geschichte und Rezeption der Lepra

Meilenstein des DAHW

„Bisidimo“ war erster Meilenstein des Würzburger Vereins. Mehrere Handwerker aus dem Münsterland, die meisten kaum 20 Jahre alt, bauten ab 1958 das dortige Krankenhaus mit. Wer waren sie und welche Herausforderungen hatten sie zu meistern? Auf solche Fragen finden sich Antworten in der Sonderausstellung, die 1997 zum 40-jährigen Jubiläum der DAHW entwickelt worden, aber als Dokumentation der Leprageschichte von bleibender Bedeutung ist.

Besucherinnen und Besucher der Ausstellung fahren in Gedanken mit von Würzburg nach Marseille, per Schiff nach Ostafrika, schachten aus für die Fundamente, mauern – nach drei Jahren war Bisidimo erbaut. „Es gab Wassertürme, 50 Häuser für die Patientinnen und Patienten und Personal, Werkstätten, einen landwirtschaftlichen Betrieb, das Krankenhaus, eine Schule, eine Kirche“, so die Pressemitteilung.

Die Bilder der Ausstellung zeigen, was die Handwerker aus dem Münsterland unter den für sie sicher abenteuerlichen Bedingungen geleistet haben – zusammen mit den einheimischen Kolleginnen und Kollegen, von denen viele von Lepra betroffen waren. Die damaligen deutschen Helfer, von denen einige noch leben, unterstützten jahrzehntelang die weitere weltweite Arbeit der DAHW in der Leprahilfe.

Die Ausstellung ist bis zum 10. April im Lepramuseum, Kinderhaus 15, zu sehen. Geöffnet ist sie sonntags von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.