Wildpark und Naturzoo-Spaß

Die Ganztagsbetreuung des Wuddi bietet Kindern auch in den Herbstferien die Möglichkeit, in Kinderhaus tollen Urlaub zu machen, entweder bei Aktionen hier oder bei tollen Ausflügen von hier aus. Es gibt ein attraktives Programm für wenig Geld.

Affenstark: Auch ein Trip in den ältesten Affenpark in Rheine steht auf dem Plan.

Für viel Abwechslung und jede Menge Herbstferienspaß für junge Menschen möchte das Programm des Wuddi für die kommenden zwei schulfreien Wochen sorgen. Es gibt kreative Mitmach-Aktionen für Sechs- bis Zwölfjährige. Tagesfahrten starten jeweils um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle Schulzentrum Kinderhaus. Nach einem ereignisreichen Tag kommen die jungen Teilnehmer gegen 15.30 Uhr dort wieder an. Die übrigen Angebote laufen von 16.30 Uhr bis 18 Uhr.

Das wird im Einzelnen geboten:

Die erste Ferienwoche startet am Mittwoch (5. Oktober) mit einem Tagesausflug in den Wildpark Frankenhof. Auf dem naturnahen Parkgelände gibt es über 500 Tiere wie Elche, Wölfe, Steinadler und Esel zu bestaunen. Das Trollland mit Rutschen, Hüpfkissen, Schaukeln, Mitmach-Stationen und einem Märchenwald lädt zum Spielen, Klettern, Toben und Entdecken ein.

Am Donnerstag (6. Oktober) geht es bei einem Air-Hockey-Turnier sportlich zu. Hier können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren von 16.30 bis 18 Uhr die kleine dünne Scheibe über das Hockeyfeld fliegen lassen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Lichterketten und Affenwald

Bunte Laternen, die mit persönlichen Lieblingsmotiven versehen werden, können Kinder am Freitag (7. Oktober) basteln.

In der zweiten Herbstferienwoche werden am Dienstag (11. Oktober) schaurige Lichterketten gebastelt.

Am Mittwoch (12. Oktober) findet ein Tagesausflug zum Naturzoo Rheine statt. Im ersten Affenwald Deutschlands mit (fast) freilebenden Bergaffen können die Primaten hautnah erlebt, zudem Pinguine, Reiher, Ibisse und über 100 Weißstörche bestaunt werden.

Wer Lust hat, sich so richtig auszupowern, ist am Donnerstag (13. Oktober) beim Sporteln richtig.

Halloween-Crêpes

Zum Abschluss der Ferien werden am Freitag (14. Oktober) in der Kinderküche leckere Halloween-Crêpes gebacken. „Frisches Obst und Vanilleeis machen aus der französischen Nationalspeise eine himmlische Nascherei“, heißt es in der Mitteilung des Wuddi.

Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Das geht persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Die Teilnahmegebühr für die kostenpflichtigen Angebote muss innerhalb von zwei Tagen im Wuddi-Infobüro, Idenbrockplatz 8, bar bezahlt werden.

Wichtige Informationen und Kontakte

Weitere Infos gibt es im Wuddi unter

02 51 / 4 92 58 10 oder auf der Homepage. Praktisch: Ein Faltblatt mit allen Angeboten gibt es in der Stadtbücherei, der Bürgerberatung und natürlich im Wuddi selbst.