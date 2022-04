46.125 Euro für die Ukraine-Hilfe

Die Aktion „Wolbeck läuft“ hat eine erstaunliche Summe ergeben: 46.125 Euro kamen bislang zusammen – und das Spendenkonto bleibt noch einige Wochen offen. Am Donnerstag übergaben die Organisatoren die Summe vor Vertretern der beteiligten Schulen, der Kita Angelstrolche, des Achatiushauses und Bezirksbürgermeister Peter Bensmann bekannt.

Die Hälfte der Summe geht an die Organisation SOS-Kinderdorf, so der Vorsitzende des TV Wolbeck, Stefan Langer, im „Haus des Sports“. Was mit der anderen Hälfte geschehen soll, wollten die Organisatoren mit der Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt Münster, Maria Salinas, besprechen. Es sollen Vereine sein, die sich in der Ukraine oder für nach Deutschland geflüchtete Menschen aus der Ukraine einsetzen.

Salinas gehört zu denen, die viele Flüchtlinge aus der Ukraine am Bahnhof in Münster in Empfang genommen hatten. Viele Mütter und kleine Kinder seien sehr erschöpft gewesen, sagte Salinas – und musste einen Moment innehalten. „Es ist unglaublich, was jetzt in Münster passiert.“ Sie dankte allen, die sich für die Migrantinnen und Migranten einsetzten und ihnen „hier wirklich eine Heimat gegeben haben“.

Bezirksbürgermeister lobt Engagement

Angela und Sven Möhrt hatten die Aktion organisiert. Zu den Beiträgen der Sponsoren für die gegangenen oder gelaufenen Strecken kam der Erlös aus einem Flohmarkt und Essensverkauf am Sonntag. Auch Unternehmen hatten die Aktion unterstützt.

Am selben Tag hatten bereits die Flohmärkte für die Ukraine an drei Standorten in Münsters Südosten eine bemerkenswerte Summe erbracht, die die kühnsten Erwartungen übertraf, wie Bensmann am Donnerstag betonte.

Das Alter der Läufer hat eine beachtliche Spannweite: von zwölf Monaten bis 97 Jahren. 16 Bewohnerinnen des Achatiushauses hatten Runden um die Alte Gartenbauschule gedreht, mit dem Rollator oder im Rollstuhl geschoben, teils im Regen. Die Älteste war Gertrud Ribbe, 97. „Wir lassen das Konto die nächsten Wochen offen“, so Langer.