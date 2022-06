Abschlussjahrgang bleibt in positiver Erinnerung

In positiver Erinnerung bleiben, wollten die Schülerinnen und Schüler des diesjährigen Abschlussjahrgangs der Hauptschule Wolbeck mit einem ganz besonderen Chaostag.

Traditionell wird den Lehrerinnen und Lehrern an diesem Tag der Zugang zur Schule erschwert. Schon um 6 Uhr in der Früh trafen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse zehn, um alles herzurichten. Ein Fahrradschloss wurde von innen an der Eingangstür befestigt und die Schulleiterin Anja Bittihn in den zweiten Stock gebracht.

Nieten sind auch dabei

Hier musste sie am Fenster auf den vierstelligen Zahlencode des Schlosses warten, den ihr die Lehrerinnen und Lehrer überbringen sollten. Unter Applaus der Schülerschaft mussten die Kolleginnen und Kollegen an der ersten Station mehrfach beherzt in eine mit Schokoladenpudding gefüllte Toilettenschüssel greifen, in der sich zwischen einigen Nieten die erste Zahl befand.

Die weiteren Stationen: Mit Wasser gefüllte Ballons zum Platzen bringen, eine Mathematikaufgabe lösen und das Zerschlagen von Betonklötzen. Dann endlich waren alle vier Zahlen zusammen.

„So etwas hatten wir noch nie!“

Als Lena Nötzel mutig in den Korb eines Teleskopladers stieg, kamen Sprechchöre der Schülerschaft auf. Sie brachte der Schulleiterin am geöffneten Fenster des zweiten Stockes den Code für das Zahlenschloss.

„Ich bin beeindruckt!“ strahlte Stephanie Rieder, die Schulpflegschaftsvorsitzende, die gemeinsam mit Ralph Landwerth den Schülerinnen und Schülern bei der Umsetzung ihrer Idee half. Als Schulleiterin Anja Bittihn das Zahlenschloss an der Eingangstür öffnete, hörte man von vielen Seiten „So etwas hatten wir noch nie!“

Auch die Schulleiterin strahlte stolz: „Eine gelungene Aktion! Damit bleiben die Schülerinnen und Schüler definitiv in positiver Erinnerung!“