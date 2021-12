Adventsbilder an den Garagentoren

Die Fenster am Gerätehaus des Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr sind nicht nur von Lichterketten umgeben – sie verändern sich auch an jedem Morgen, denn sie sind ein Adventskalender. Der besteht aus Bildern von 22 Schulklassen der beiden Grundschulen in Wolbeck. Kevin Nicholson vom Löschzug Wolbeck hatte die Idee bei einem Übungsabend.

Gern machten beide Grundschulen mit und fast kamen sie auf 24 Werke. Diesmal lieferten einige Klassen ein zweites Werk im Format 60 mal 97 Zentimeter. Daher wird jeden Morgen ein Bild vom Stapel genommen, auf einem Brett befestigt und in einem Fenster gegen die Tageszahl ausgetauscht.

Vorgaben machte der Löschzug nicht. Die Kreativität war groß: Hier ein Tannenbaum, zusammengesetzt aus „Händen“, dort ein Spruch zum Advent. Andere nahmen sich Motive aus dem Leben der Feuerwehrleute als Motive. Einer sitzt mit roter Mütze am Lenkrad des Einsatzfahrzeugs. Und es wurde genau ein Nikolaus-Bild eingereicht, das war am 6. Dezember an der Reihe.

Bilder können erworben werden

Die Bilder können erworben werden – bis zum 31. Dezember werfen Interessierte einen Zettel mit ihrem Gebot, der Nummer des Bildes und ihren Kontaktinfos in den Briefkasten am Gerätehaus. Später können die Werke abgeholt werden. Der Erlös fließt in die jeweilige Klassen-Kasse.

„Nächstes Jahr machen wir das wieder – oder nicht?“, fragt Brandinspektor Stefan Bernzen. „Ja, wenn das klappt“, erwidert Löschzugführer Antonius Markfort. „Wegschmeißen möchten wir die Bilder nicht, das wäre zu schade.“

Der Löschzug hatte sich bereits an der „Lichternacht“ beteiligt. 2018 stellte er ein Adventsleuchten auf die Beine: Ein Lagerfeuer brannte mitten auf dem Platz am Gerätehaus, die Jugendfeuerwehr zeigte Gerät.