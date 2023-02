Altes Amtshaus: Bezahlt mit argentinischen Pesos

Die Inflation führte in der Zeit der Weimarer Republik zu absurden Preisen. In Berlin kostete am 19. November 1923 ein Roggenbrot schlappe 233 Milliarden Mark. Wie soll man in solchen Zeiten einen Hausbau finanzieren? In Wolbeck gelang es dem damaligem Verwaltungsleiter mit einem Kunstgriff: Das ehemalige Amtshaus an der Straße Am Steintor wurde damals (unter anderem) mit argentinischen Pesos finanziert.

