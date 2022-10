Anne Kramer siegt mit dem 299. Schuss

„Hipp Hipp, Meck Meck“, so schallte es aus dem Busch an der Vogelstange der ABC-Schützen. Die Garde der KG ZiBoMo hatte zum Schützenfest eingeladen, und 44 Aktive der ZiBoMo waren der Einladung gefolgt.

Nach einer Begrüßung durch Gardehauptmann Thomas Steinbrede ging es dem Vogel ans Gefieder. Auch der Ehrenpräsident Ulrich Schröder sen. ließ es sich nicht nehmen, den Holzvogel sturmreif zu schießen. Trotzdem dauerte es bis zum 299. Schuss, bis er fiel. Durch den gezielten Schuss von Anne Kramer segelte er endlich in einer eleganten Kurve zu Boden.

Der letztjährige König, Andreas Glahn, gab die Königskette an die neue Regentin weiter. „Bis in die Abendstunden feierten die Schützen die neue Königin“, heißt es in der Pressemitteilung.