Auf zum großen Finale

Das große Finale der Musikwoche Südost steht vor der Tür. Am Sonntag (3. Oktober) gibt es noch einmal zahlreiche Konzerte in sieben Locations. Die Veranstalter der Musikwoche ziehen bislang eine positive Bilanz.

Die Nachfrage ist hoch bei den Veranstaltungen der Musikwoche Südost: So berichten es die Betreiber der Gaststätten „Friedenskrug“ und Sültemeyer. Ausverkauft waren die ersten Veranstaltungen, für das große Finale an sieben Standorten am Sonntag sind aber noch einige Karten zu haben.