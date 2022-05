Aufruf zum Mitmischen

Das ehemalige Offizierskasino soll der kulturelle Mittelpunkt des neuen York-Quartiers in Gremmendorf werden. Bei einem Tag der offenen Tür wurde weiter am zukünftigen Nutzungskonzept gefeilt. Es reicht von Chorproben bis hin zu standesamtlichen Hochzeiten.

Der prachtvoll instrumentierte Marsch „Pomp and Circumstance“ gilt als Inbegriff alles Englischen. Als die Westfälische Schule für Musik am Freitagnachmittag zu diesem Ohrwurm ansetzt, weckt das Erinnerungen. An die alten Zeiten, als die York-Kaserne noch eine „verbotene Stadt“ war – ein geheimes Land hinter Mauern und Stacheldraht. Die Zukunft des Offizierskasinos soll eine ganz andere sein: offen.