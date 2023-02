Ausbildung zum Junior-Coach am Gymnasium Wolbeck

Der DFB-Junior-Coach ist der erste Schritt auf dem Weg zum Fußballtrainer. Am Gymnasium Wolbeck haben 21 Schülerinnen und Schüler mitgemacht.

Erste Schritte in Richtung Trainerlizenz

Das Gymnasium Wolbeck am Schulzentrum.

Zum zweiten Mal wurde am Gymnasium Wolbeck eine mehrtägige Ausbildung zum DFB-Junior-Coach angeboten. „Bei dieser Ausbildung geht es darum, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu eröffnen, erste Schritte in Richtung Trainerlizenz zu unternehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach erfolgreichem Abschluss der 40 Lerneinheiten unter der Leitung von DFB-Trainern können die Schülerinnen und Schüler dann einen reduzierten Lehrgang beim Landes-Fußballbund absolvieren, um schließlich die Trainer-C-Lizenz zu erwerben.

Anfang Februar wurden in Wolbeck 21 Schülerinnen und Schüler von DFB-Trainer Jan Policnik durch die Trainingseinheiten geführt. Nicht nur Unterricht zum Dribbling oder Schusstraining standen auf dem Programm, sondern auch zum Umgang mit Kindern beim Training. Am Ende des Lehrgangs stand eine Prüfung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Rahmen des Sportunterrichts der Klassen 5 mussten die Prüflinge ihr Können unter Beweis stellen und mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern trainieren.

„Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist es, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, Verantwortung im gesellschaftlichen Bereich zu übernehmen und anderen Kindern die Freude am Fußballsport zu vermitteln“, schreibt das Gymnasium Wolbeck. Insgesamt 200 Schulen in Deutschland nehmen an dieser Kooperation teil.